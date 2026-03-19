بالفيديو | الحرس الثوري ينفذ الموجة 65 باستخدام منظومة “نصرالله” واستهداف مصافي حيفا وأشدود

أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية تنفيذ الموجة الخامسة والستين من عملية “الوعد الصادق 4″، مؤكدة استخدام الأنظمة الصاروخية الحديثة “نصرالله” (قدر المطوّرة والموجّهة) لأول مرة.

وأوضح البيان أنّ مصفاتي حيفا وأشدود، وهما من أكبر أقسام تكرير النفط لدى الكيان الصهيوني، تعرّضتا إلى جانب مجموعة من الأهداف الأمنية ومراكز الدعم العسكري في هذه المنطقة لإصابات بصواريخ دقيقة خلال هذه الموجة.

وأشار إلى أنّ العملية نُفذت تحت شعار “يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام” وإهداءً إلى شهداء القوة الجوفضائية في الحرس، مع استخدام النظام الصاروخي “نصرالله” للمرة الأولى.

وأضاف أنّ صواريخ متوسطة المدى من طراز “قيام” و”ذو الفقار” أصابت أهدافًا ومصالح أمريكية في قاعدة الخرج، التي تُعد الموقع الرئيسي لدعم وقود المقاتلات F-16 وF-35 وطائرات الأواكس التجسسية الأمريكية، إضافة إلى قاعدة الشيخ عيسى، مقر القيادة والسيطرة ومركز البيانات ووسائل الاتصالات القتالية للجيش الأمريكي، وكذلك قاعدة الظفرة.

وأكد البيان أنّ هذه الأهداف تعرّضت لإصابات دقيقة بصواريخ متوسطة المدى تعمل بالوقود السائل والصلب من طراز “قدر” متعددة الرؤوس، و”خيبرشكن”، و”قيام”، و”ذو الفقار”، وفق ما جاء في البيان.

المصدر: موقع المنار