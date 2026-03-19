بالفيديو | الحرس الثوري يعلن استهداف مقاتلة F-35 أمريكية في أجواء وسط إيران

أعلنت إدارة العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية استهداف مقاتلة من طراز F-35 تابعة للجيش الأمريكي، في أجواء وسط إيران، عند الساعة 2:50 فجر اليوم، مشيرة إلى أنّها تعرضت لإصابة خطيرة بواسطة منظومة دفاع جوي متطورة وحديثة تابعة لسلاح الجو – الفضاء في الحرس الثوري.

وأوضح البيان أنّ مصير هذه المقاتلة لا يزال غير محدد ويخضع للتحقيق، مع ترجيح كبير لسقوطها.

وأضاف أنّ المنظومات الدفاعية الإيرانية نجحت في التصدي لأكثر من 125 طائرة مسيّرة معادية أمريكية – صهيونية، معتبرًا أنّ هذا الاعتراض يعكس تحولات فعالة وهادفة في أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد.

