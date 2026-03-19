الحرس الثوري يعلن استهداف مطار بن غوريون ومواقع في حيفا بصواريخ متعددة الرؤوس

أعلنت قوات حرس الثورة الإسلامية، اليوم الخميس، تنفيذ الموجة الرابعة والستين من عملية “الوعد الصادق 4” بكلمة السر “يا زهراء (ص)”، مستهدفة أهدافًا في المنطقة الوسطى والشمالية من الأراضي المحتلة.

وأوضح البيان أنّ العملية نُفذت فجر اليوم، واستهدفت مواقع في المنطقة الوسطى والشمالية، بما في ذلك مطار بن غوريون، والموقع الرئيسي للتجمعات والإجراءات القتالية والإسناد القتالي للكيان الصهيوني، وطائرات تزويد الوقود، إضافة إلى الوسط والجبهة الوسطى لحيفا، وموقع تجمع القوات، ومصافي حيفا، وريشون لتسيون.

وأشار إلى أنّ الهجوم نُفذ باستخدام منظومات “قدر” و”عماد” و”خيبر شكن” القوية، إلى جانب 9 صواريخ “خرمشهر” متعددة الرؤوس.

وأضاف البيان أنّ الأسطول الخامس للجيش الأميركي “الإرهابي” تعرض لإصابات دقيقة بفعل المنظومات متوسطة المدى التي تعمل بالوقود السائل والصلب، مؤكدًا أنّ العملية لا تزال جارية “بنجاح تام بإذن الله”.

ولفت إلى أنّ “العيش في الملاجئ” بات يمثل واقع الصهاينة خلال هذه الساعات، مشيرًا إلى أنهم لا يستطيعون الخروج منها حتى للحظات.

وختم بالتأكيد أنّ هذه العملية تمثل “أدنى رد” على ما وصفه بعدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية.

