    عربي وإقليمي

    مقر “خاتم الانبياء”يحذر الاعداء من تكرار العدوان على البنى التحتية للطاقة

      اكد المتحدث باسم مقر “خاتم الانبياء (ص) العقيد ابراهيم ذوالفقاري بان رد ايران على استهداف العدو للبنى التحتية للطاقة في البلاد لم ينته بعد.

      وأضاف العقيد ذوالفقاري في تصريح له اليوم الخميس: اننا نحذر العدو بانه ارتكب خطأ كبيرا بالهجوم على البنى التحتية للطاقة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وان الرد على ذلك جار في الوقت الحاضر ولم ينته بعد.

      واضاف: لو تكرر مثل هذا الهجوم فان هجماتنا اللاحقة على البنى التحتية للطاقة المتعلقة بكم وبحلفائكم سوف لن تتوقف حتى تدميرها تماما، وان ردنا سيكون اشد بكثير من هجمات الليلة الماضية.

      المصدر: موقع قناة العالم

