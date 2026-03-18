منتدى الإعلاميين الفلسطينيين نعى مدير البرامج السياسية في قناة المنار محمد شري

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، ببالغ الحزن والأسى، الزميل الإعلامي القدير الحاج محمد شري، مدير البرامج السياسية في قناة المنار، الذي ارتقى شهيدًا برفقة زوجته، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، فيما أُصيب عدد من أبنائه.

اضاف: لقد كان الشهيد نموذجًا للإعلامي الملتزم بقضايا شعبه، حاضرًا بمواقفه المهنية والوطنية، ومساهمًا فاعلًا في نقل الحقيقة والدفاع عن الرواية الفلسطينية، حتى ارتقى شهيدًا على درب الكلمة الحرة.

وقال إننا في منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، إذ ننعى هذا الفقد الجلل، لنعبر عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا إلى أسرته الكريمة، وأبنائه الجرحى، وزملائه في قناة المنار، سائلين الله أن يتغمده وزوجته بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كما جدد تأكيده على أن استهداف الإعلاميين وعائلاتهم لن يثنيهم عن أداء رسالتهم، بل يزيدهم إصرارًا على مواصلة الطريق في نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال.