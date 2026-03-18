تصعيد إيراني واسع وتشييع للقادة الشهداء في طهران

أعلنت طهران تنفيذ موجة جديدة من العمليات الصاروخية والمسيّرة، بالتزامن مع التحضير لتشييع عدد من قادتها الشهداء في العاصمة طهران.

ففي الموجة الحادية والستين من عمليات «الوعد الصادق 4»، أطلقت القوات الإيرانية صواريخ من طراز «خرمشهر 4» إلى جانب أنواع أخرى، تحت شعار «يا أبا عبدالله الحسين»، مستهدفة مدينة تل أبيب. ووفق البيانات الصادرة، فقد استُخدمت صواريخ متعددة الرؤوس ودقيقة الإصابة لضرب أهداف عسكرية وأمنية داخل الأراضي المحتلة، في إطار الرد على استشهاد علي لاريجاني ومرافقيه.

وأفادت المعطيات بأن الضربات طالت أكثر من مئة هدف، وسط تقارير عن تعطل جزئي في التيار الكهربائي في تل أبيب وصعوبات في عمليات الاستجابة، فيما أشارت التقديرات الأولية إلى سقوط أكثر من 230 قتيلًا وجريحًا.

بالتوازي، أعلن المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء» انطلاق مرحلة جديدة من الضربات وُصفت بـ”المؤثرة والعنيفة” ضد أهداف أمريكية وصهيونية في المنطقة، مشيرًا إلى استهداف مراكز تكنولوجية وسيبرانية ومنشآت تصنيع عسكرية، عبر هجمات بالصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة، شملت مناطق في شمال ووسط الأراضي المحتلة، إضافة إلى قواعد أمريكية.

وفي السياق، نعى رئيس الجمهورية الإيرانية الشهيد علي لاريجاني، معتبرًا أن استشهاده يشكل خسارة كبيرة، ومشيدًا بمسيرته التي امتدت في مواقع سياسية وأمنية وثقافية، وآخرها أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكدًا أن دمه سيكون دافعًا لمواصلة طريق المقاومة حتى تحقيق النصر.

بدوره، أكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن دماء الشهداء ستضمن النصر الحتمي، مشددًا على أن مسيرة الثورة مستمرة، وأن طريق الشهادة لن يتوقف بالاغتيالات.

ميدانيًا وشعبيًا، تستعد طهران لتشييع جثامين الشهداء، يتقدمهم علي لاريجاني واللواء غلامرضا سليماني، إلى جانب شهداء المدمّرة «دنا»، حيث من المقرر أن ينطلق موكب التشييع اليوم الأربعاء عند الساعة 13:30 من ساحة الثورة باتجاه معراج الشهداء، في مراسم يُتوقع أن تشهد حضورًا رسميًا وشعبيًا واسعًا.

المصدر: موقع المنار