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   23 محرم 1448   
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    مصادر فلسطينية: 8 شهداء بينهم أطفال وأكثر من 10 جرحى بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم

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