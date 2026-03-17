الثلاثاء   
   17 03 2026   
   27 رمضان 1447   
   بيروت 23:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    ايران تعلن عن مرحلة جديدة من العمليات المؤثرة والعنيفة ضد الكيان الاسرائيلي والقواعد الأمريكية

      اعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء عن بدء مرحلة جديدة من الضربات المؤثرة والعنيفة في مختلف أنحاء المنطقة ضد العدو الأمريكي-الصهيوني تحت عنوان: “الوتيرة المتسارعة لهجمات إيران الإسلامية”.

      وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إن الجيش الإيراني بدأ منذ فجر اليوم الثلاثاء، ردًا على الهجمات الإسرائيلية، باستهداف مراكز تكنولوجية وسيبرانية ومنشآت تصنيع الأسلحة التابعة لكيان الاحتلال، عبر هجمات بالطائرات المسيّرة.

      كما نُفذت بنجاح موجة جديدة من عمليات “الوعد الصادق 4”، استهدفت مواقع في شمال ووسط الأراضي المحتلة، بما فيها نهاريا وبيت شيمش وتل أبيب والقدس الغربية، إضافة إلى قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، باستخدام صواريخ دقيقة وثقيلة وطائرات مسيّرة هجومية.

      وأُعلن أيضًا عن تنفيذ موجة لاحقة من العمليات استهدفت مواقع إضافية داخل الأراضي المحتلة وقواعد أمريكية، عبر صواريخ متطورة ومسيّرات، ضمن عمليات وُصفت بأنها دقيقة ومؤثرة.

      وأكد البيان أن مصادر الهجمات الأمريكية الأخيرة تعرضت لضربات مكثفة من الوحدات الصاروخية والمسيّرة، في إطار تصعيد جديد واسع النطاق.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      الإعلان عن استشهاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني

      بالفيديو | الحرس الثوري يطلق صواريخ “الحاج قاسم المتطورة للمرة الأولى ضد الكيان الإسرائيلي

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية 17|3|202

