ايران تعلن عن مرحلة جديدة من العمليات المؤثرة والعنيفة ضد الكيان الاسرائيلي والقواعد الأمريكية

اعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء عن بدء مرحلة جديدة من الضربات المؤثرة والعنيفة في مختلف أنحاء المنطقة ضد العدو الأمريكي-الصهيوني تحت عنوان: “الوتيرة المتسارعة لهجمات إيران الإسلامية”.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إن الجيش الإيراني بدأ منذ فجر اليوم الثلاثاء، ردًا على الهجمات الإسرائيلية، باستهداف مراكز تكنولوجية وسيبرانية ومنشآت تصنيع الأسلحة التابعة لكيان الاحتلال، عبر هجمات بالطائرات المسيّرة.

كما نُفذت بنجاح موجة جديدة من عمليات “الوعد الصادق 4”، استهدفت مواقع في شمال ووسط الأراضي المحتلة، بما فيها نهاريا وبيت شيمش وتل أبيب والقدس الغربية، إضافة إلى قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، باستخدام صواريخ دقيقة وثقيلة وطائرات مسيّرة هجومية.

وأُعلن أيضًا عن تنفيذ موجة لاحقة من العمليات استهدفت مواقع إضافية داخل الأراضي المحتلة وقواعد أمريكية، عبر صواريخ متطورة ومسيّرات، ضمن عمليات وُصفت بأنها دقيقة ومؤثرة.

وأكد البيان أن مصادر الهجمات الأمريكية الأخيرة تعرضت لضربات مكثفة من الوحدات الصاروخية والمسيّرة، في إطار تصعيد جديد واسع النطاق.

المصدر: موقع المنار