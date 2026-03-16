    عربي وإقليمي

    ايران تطلق الموجة 55 من “الوعد الصادق 4″… وتعلن أن وجود “جيرالد فورد” في البحر الأحمر تهديد لها

      أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن “وجود حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد في البحر الأحمر يعد تهديداً لإيران”.

      يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الايراني تنفيذ الموجة 55 من عملية “الوعد الصادق 4″، في قلب الأراضي المحتلة.

      وأكد بيان الحرس استهداف “مراكز الجيش الأمريكي بقاعدتي الظفرة والشيخ عيسى الجويتين وقاعدة الجفير البحرية”.

      وحاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فو، هي أكبر حاملة طائرات في العالم، دخلت الخدمة في يوليو/تموز 2017 باعتبارها أول سفينة من فئتها ضمن البحرية الأمريكية. بلغت تكلفة بنائها نحو 12 مليار دولار أميركي، وزُودت بأنظمة إطلاق كهرومغناطيسي ومفاعلين نوويين ومعدات قتالية متطورة.

      تحمل الحاملة أكثر من 75 طائرة وتضطلع بمهام إستراتيجية كبرى في دعم العمليات العسكرية الأمريكية وحلفاء أميركا حول العالم.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      تقييمات لسياسيين وخبراء أمريكيين تشكك في أهداف الحرب على إيران وتحذر من صراع بلا نهاية واضحة

      تقييمات لسياسيين وخبراء أمريكيين تشكك في أهداف الحرب على إيران وتحذر من صراع بلا نهاية واضحة

      حرس الثورة الإسلامية: كثير من الصواريخ التي أُنتجت بعد “حرب الـ12 يوماً” لم تُستخدم بعد

      حرس الثورة الإسلامية: كثير من الصواريخ التي أُنتجت بعد “حرب الـ12 يوماً” لم تُستخدم بعد

      الصاروخ الباليستي سجيل والذي استخدمته ايران للمرة الاولى، في حربها ضد الكيان الصهيوني نتابع بعض المعلومات عنه في العرض التالي

      الصاروخ الباليستي سجيل والذي استخدمته ايران للمرة الاولى، في حربها ضد الكيان الصهيوني نتابع بعض المعلومات عنه في العرض التالي