24 شهيدًا و96 جريحًا خلال الساعات الأخيرة جراء العدوان الاسرائيلي

أصدرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء تقريرها اليومي حول أعداد النازحين والشهداء والجرحى، وجاء فيه أن عدد مراكز الإيواء التي تم فتحها بلغ 620 مركزًا.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيًا وصل إلى 831,002 نازح، في حين بلغ العدد الإجمالي للنازحين الموجودين في مراكز الإيواء 130,715 نازحًا، بينما بلغ العدد الإجمالي للعائلات النازحة المقيمة في هذه المراكز 32,901 عائلة.

وفي ما يتعلق بالخسائر البشرية وفق التعداد اليومي، أفاد التقرير بارتقاء 24 شهيدًا و96 جريحًا خلال الساعات الأخيرة.

أما على صعيد التعداد التراكمي للخسائر البشرية، فقد بلغ عدد الشهداء 850 شهيدًا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2,105 جرحى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام