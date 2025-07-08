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الأونروا: لوقف إطلاق النار بغزة من الأجل الأطفال

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) في بيام لها الثلاثاء إن “الأطفال في قطاع غزة يشكلون نحو نصف عدد السكان ووسمت حياتهم بالحرب والدمار”، جراء العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر.

وأضاف الاونروا أن “الأطفال يقضون أوقاتهم خارج الصفوف الدراسية، ومجبرون على النزوح المتكرر ويكادون لا يجدون ما يأكلونه”، وتابعت “يوجد في غزة مليون طفل”، وشددت على “أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة من الأجل الأطفال ولمستقبل أفضل في المنطقة”.

ويشكل الأطفال إلى جانب النساء الفئة الأكثر تضررا من العدوان الصهيوني على غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام