لجنة الأسير سكاف: ما رأيناه من فعاليات يوم القدس العالمي يثبت أن شعوب أُمتنا تلتزم بقضية فلسطين



أكدت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف، في بيان لمناسبة يوم القدس العالمي، ان “هذه المناسبة التي نحييها سنوياً في آخر يوم جمعة من شهر رمضان، باتت محطةً عالمية يجتمع فيها كل من يرفض الظلم الذي تقوده قوى الاستكبار العالمي المتمثلة بالادارة الأمريكية و الكيان الصهيوني و من يدور في فلكهم و يدعم اجرامهم بحق الشعب الفلسطيني و شعوب أُمتنا العربية و الاسلامية حتى يفرضوا مشروعهم الاجرامي بالقوة”.

واعتبرت ان “ما رأيناه اليوم من نشاطات و مسيرات ضخمة خصوصاً في اليمن و العراق و ايران و تركيا ضمن فعاليات و مسيرات يوم القدس العالمي، يثبت أن شعوب أُمتنا تلتزم بالقضية الفلسطينية التي تُشكل القضية الأساسية و المركزية و بدعم المقاومة رغم حجم العدوان الغاشم الذي تتعرض له أوطاننا، مما يُثبت أن استشهاد القادة في ميدان المعركة هو عنصر دعم للمقاومين و ليس ضعفاً كما يعتقد العدو”.

واكدت “ضرورة وحدة جميع الشعوب العربية و الاسلامية لمواجهة المشروع الصهيو-أمريكي الذي عمد لبناء قواعد متقدمة على الأراضي العربية لحماية مصالحه و ليس لحماية الدول العربية كما عمد للايحاء طيلة السنوات السابقة، وها نحن نرى اليوم كيف ان هذه القواعد تتحرك فقط لحماية الكيان الصهيوني من داخل الأراضي العربية، حيث بات من الواجب ازالتها بأسرع وقت ممكن مما يُشكل حمايةً أساسية للدول العربية”.