رغم العدوان… مسيرات في إيران إحياءً لـ “يوم القدس العالمي”

انطلقت في إيران اليوم الجمعة مسيرات حاشدة بمناسبة «يوم القدس العالمي»، بالرغم من العدوان الأميركي الصهيوني المتواصل.

وبحسب ما أفادت وكالة «تسنيم»، تأتي هذه المسيرات هذا العام في ظل «العدوان الصهيوني والأميركي» ضدّ الشعب الإيراني، وسط مشاركة واسعة من مختلف الشرائح الاجتماعية في البلاد.

هتافات"الموت لإسرائيـ……ل_ الموت لأمريكـ…ا"

بعد الغارة القريبة عن الجماهير في طهران pic.twitter.com/D6M3E2vPw3 — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) March 13, 2026

ورغم أجواء الحداد التي تعيشها إيران بعد استشهاد الإمام السيد علي خامنئي، شارك الإيرانيون في المسيرات مؤكدين استمرار دعمهم للقضية الفلسطينية.

ورفعت الحشود شعارات تؤكد أنّ «البوصلة تبقى فلسطين وبيت المقدس»، مع تجديد البيعة لقيادة الثورة الإسلامية والتشديد على رفض مشاريع التطبيع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وفق «تسنيم».

وفي العاصمة طهران، انطلقت المسيرات من عشرة محاور مختلفة، متجهة جميعها نحو «ساحة انقلاب» (ساحة الثورة) في وسط المدينة.

رد أهالي العاصمة على الهجوم الصهیوني في مسيرة يوم القدس العالمي pic.twitter.com/fHBnAfzGLP — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) March 13, 2026

وردد المشاركون شعارات «الموت لإسرائيل» و«الموت لأميركا»، مؤكدين دعمهم للشعب الفلسطيني ومحور المقاومة، إضافةً إلى رفع شعارات تطالب بالثأر لدماء «القائد الشهيد».

ووفق «تسنيم»، تحمل هذه المسيرات، وفق المشاركين فيها، رسالة سياسية تؤكد استعداد الشعب الإيراني لمواصلة ما تسميه طهران «الدفاع المقدس» في مواجهة الضغوط والاعتداءات الخارجية.

كما شدد المشاركون على التمسك بالدفاع عن سيادة إيران ووحدة أراضيها، في مواجهة ما وصفوه بـ«مؤامرات الاستكبار العالمي» ومحاولات فرض الإملاءات على البلاد.

يُذكر أن يوم القدس العالمي هو مناسبة سنوية دعا إليها الإمام الخميني في 1979 لتضامن المسلمين وأحرار العالم مع الشعب الفلسطيني، ويُحيى في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. يهدف الحدث للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، ورفض الاحتلال الإسرائيلي للقدس.

المصدر: تسنيم+فارس