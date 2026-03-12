الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة بالماخيم ومقر جهاز الشاباك في الأراضي المحتلة بطائرات مسيّرة

أعلن الجيش الإيراني في بيان عن شن هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة بالماخيم ومقر جهاز الشاباك في الأراضي المحتلة.

وقال الجيش الإيراني، في بيانه رقم 24 الصادر اليوم الخميس، إنه خلال الساعات الماضية شنّ هجومًا بالمسيرات الانقضاضية على برج المراقبة ومدرج وملاجئ الطائرات في قاعدتي بالماخيم وعوبدا الجويتين التابعتين للكيان الإسرائيلي، إضافة إلى مقر جهاز الشين بيت في الأراضي المحتلة.

ويُعرف أن قاعدة بالماخيم الجوية، الواقعة قرب تل أبيب، تُعدّ مركز إطلاق الأقمار الصناعية وإجراء الاختبارات الصاروخية لدى الكيان الإسرائيلي، كما تضم منظومات للدفاع الصاروخي مثل منظومة «مقلاع داوود» والطائرات المسيّرة من طراز «هرمس 900».

أما قاعدة عوبدا الجوية فتُعدّ من المنشآت الاستراتيجية، وهي أيضًا قاعدة تدريبية للقوات الجوية التابعة للكيان الإسرائيلي، وتضم مقاتلات «إف-22» الأميركية.

المصدر: قناة العالم