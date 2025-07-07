لبنان

الشيخ الرفاعي: نتمسك بمقاومتنا وسلاحها

أكد المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن الرفاعي في موقف له الاثنين بعد مشاركته بمجالس وليالي عاشوراء على امتداد عشرة أيام “حضرنا إلى ضاحية الحسين إلى ديرة السيد حسن نصرالله لنقول من على منبرنا الحسيني إننا كبيئة المقاومة في لبنان نتمسك بثوابتنا ومقاومتنا وقيادتنا وسلاحنا وثقافتنا الممتدة عبر التاريخ من كربلاء إلى اليوم”.

وقال الشيخ الرفاعي “نؤكد أننا لا نهاب العدو الصهيو-أميركي ومستعدون للمواجهة على كل الأصعدة ومهما كانت الخيارات”، واضاف “من هنا نقول أننا على عهدك سيدي يا نصرالله ولو قُتلنا جميعا ستبقى رايتك مرفوعة حتى ينصرنا الله بالنصر أو الشهادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام