تركيا تحذّر من مخاطر إشعال حرب أهلية في إيران

حذّر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، من محاولات إشعال حرب أهلية في إيران، مؤكداً «رفض أنقرة لأي سيناريو يقوم على استغلال الانقسامات الإثنية أو الدينية».

وقال فيدان، في مؤتمر صحافي في إسطنبول: «نحن نعارض جميع السيناريوهات التي تهدف إلى إشعال حرب أهلية في إيران، من خلال استغلال الانقسامات الإثنية أو الدينية. هذا سيناريو بالغ الخطورة. ونحذّر الجميع علناً، غربيين وشرقيين على حد سواء، من هذا السيناريو».

وأضاف الوزير التركي، في معرض حديثه عن احتمال تدريب الولايات المتحدة فصائل كردية إيرانية وتسليحها للمشاركة في الحرب على إيران: «أثرتُ هذه المسألة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال مكالمتنا الهاتفية… وقد أكدوا أنهم غير ضالعين في مثل هذا المشروع، ولا ينوون القيام بذلك».

وتابع: «نأمل ألا يرتكب قادة الرأي الأكراد في المنطقة خطأ تحمّل هذه المسؤولية التاريخية».

وأضاف في إشارة إلى قادة إقليم كردستان العراق: «نحن على اتصال دائم مع بارزاني وطالباني، وغيرهما من الفاعلين. مثل هذا الخطأ لا يمكن إصلاحه».

المصدر: الاناضول