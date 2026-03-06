الجمعة   
    عربي وإقليمي

    عراقجي: ردنا موجه للمعتدين الأميركيين… ولقد عشنا مع العرب قروناً جنبًا إلى جنب بروح من الود والصداقة

      لفت وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إلى أن “إيران والإخوة العرب عاشوا خلالَ قرون جنبًا إلى جنبٍ بروح من الودِّ والصداقة والاحترام المتبادل”.

      وفي السياق، تابع عراقجي مشيراً إلى أن “المعتدينَ الأمريكيين ينطلقون من أراضي أصدقائنا العرب ليستهدفوا الأطفالَ والأبرياء، أمّا ردُّ إيران، فسيكونُ حتمًا موجَّهًا إلى قواعد الولاياتِ المتحدة ومؤسساتها”.

      المصدر: موقع المنار

      عراقجي: مستعدون لغزو بري أميركي ولم نطلب التفاوض

      محادثة هاتفية بين وزيري خارجية إيران وفرنسا حول تطورات المنطقة

      اتصال بين عراقجي ولافروف: دعوة لاجتماع فوري لمجلس الأمن وإدانة للهجمات على إيران

