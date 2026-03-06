عراقجي: ردنا موجه للمعتدين الأميركيين… ولقد عشنا مع العرب قروناً جنبًا إلى جنب بروح من الود والصداقة

لفت وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إلى أن “إيران والإخوة العرب عاشوا خلالَ قرون جنبًا إلى جنبٍ بروح من الودِّ والصداقة والاحترام المتبادل”.

إيرانُ والإخوةُ العربُ عاشوا خلالَ قرون جنبًا إلى جنبٍ بروحٍ من الودِّ والصداقة و الاحترام المتبادل. إنّ المعتدينَ الأمريكيينَ ينطلقون من أراضي أصدقائنا العرب ليستهدفوا الأطفالَ والأبرياء. أمّا ردُّ إيران، فسيكونُ حتمًا موجَّهًا إلى قواعد الولاياتِ المتحدةِ و مؤسساتها — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 6, 2026

وفي السياق، تابع عراقجي مشيراً إلى أن “المعتدينَ الأمريكيين ينطلقون من أراضي أصدقائنا العرب ليستهدفوا الأطفالَ والأبرياء، أمّا ردُّ إيران، فسيكونُ حتمًا موجَّهًا إلى قواعد الولاياتِ المتحدة ومؤسساتها”.

المصدر: موقع المنار