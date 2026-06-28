عراقجي: على “إسرائيل” وقف هجماتها والانسحاب من لبنان

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي تدخّل خارجي في إدارة مضيق هرمز سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتحه، مشدداً على أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تنص أيضاً على إنهاء الحرب في لبنان وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد، عقب مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

مضيق هرمز ولبنان

وقال عراقجي: «بناءً على مذكرة التفاهم، سيعود مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب خلال 30 يوماً، وفقاً للإدارة التي تتخذها إيران، ولا تتحمل أي دولة أو جهة أي مسؤولية في هذا الشأن. إن أي محاولة لاتخاذ ترتيبات جديدة أو أي تدخل لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح مضيق هرمز».

وأضاف: «إنني أطلب من الجميع عدم التدخل في إدارة مضيق هرمز والتدابير التي تتخذها إيران، وعدم السماح بخروج مذكرة التفاهم عن مسارها».

وتابع «كما تنص مذكرة التفاهم على أن الحرب يجب أن تنتهي في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ونحن نأسف لأن اعتداءات الكيان الصهيوني ما زالت مستمرة. إن من واجب ومسؤولية الحكومة الأميركية وقف هجمات الكيان على لبنان، ويجب أن يحدث انسحاب من النقاط المحتلة، لأن ذلك مذكور في مذكرة التفاهم».

وأشار إلى أنه أطلع الجانب العراقي على «مجريات الحرب المفروضة والمفاوضات ومذكرة التفاهم بين إيران وأميركا، وخاصة التطورات الأخيرة في مضيق هرمز وفي لبنان».

أهداف الزيارة

وأوضح عراقجي أن زيارته إلى بغداد هي الأولى بعد الحرب الأخيرة، وقال: «الهدف الأول لزيارتي هو شكر الحكومة والشعب العراقي على دعمهم ووقوفهم إلى جانبنا»، مشيداً بموقف بغداد في إدانة العدوان على إيران.

وأضاف أن من أهداف الزيارة أيضاً «التنسيق لتشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للثورة في النجف وكربلاء وسامراء والكاظمية»، إلى جانب بحث العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الحكومة العراقية.

وأكد أن إيران «مصممة على مواصلة» علاقاتها الاستراتيجية مع العراق، مشيراً إلى أنه سينقل رسالة تهنئة من القائد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى رئيس الوزراء العراقي.

العراق يدعو إلى أمن إقليمي

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بغداد ترفض الحرب والاعتداء على أي دولة، مشيراً إلى أن العراق أدى سابقاً دوراً في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال إن العراق يقترح إنشاء إطار أمني إقليمي، مضيفاً: «نحن نؤمن بأن أمن المنطقة يجب أن تؤمنه شعوب وحكومات المنطقة».

كما أعلن ترحيب بغداد بمواصلة التنسيق مع طهران، مؤكداً استعداد العراق لاستضافة اجتماع يضم دول الخليج وإيران والعراق لبحث ملفات الأمن والتعاون الاقتصادي.

المصدر: وكالات