إيران تدفع بثلاثة أسلحة نوعية إلى المواجهة مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي

دفعت الجمهورية الإسلامية الايرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بثلاثة أنواع من أسلحتها «النوعية» إلى خط المواجهة في الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، في تطور لافت يتزامن مع انتقال تل أبيب – وفق ما نقلته وكالة «رويترز» عن مصادر إسرائيلية – إلى «المرحلة الثانية» من العمليات العسكرية ضد طهران.

صاروخ خرمشهر

وخلال الساعات الماضية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري استخدم في هجماته الأخيرة صاروخ «خرمشهر-4»، والمسيّرة الانتحارية الجديدة «حديد 110»، إضافة إلى قوارب ملغومة تُدار عن بُعد لاستهداف ناقلات النفط في مياه الخليج.

وأكد الحرس الثوري، اليوم الخميس، أنه قصف مطار بن غوريون والقاعدة الجوية رقم 27 التابعة للكيان الإسرائيلي بصواريخ «خرمشهر-4»، مشيرًا إلى أنها «سببت جحيمًا للأعداء». وأضاف أن الصواريخ «اخترقت سبع طبقات من منظومات الدفاع الجوي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة».

ويُعد «خرمشهر-4» أحدث أجيال الصاروخ الباليستي «خرمشهر»، الذي كشفت طهران عن نسخته الأولى عام 2017، قبل أن تعلن عن الجيل الرابع منه في مايو/أيار 2023.

ويبلغ مدى الصاروخ نحو 2000 كيلومتر، ويصل طوله إلى 13 مترًا، بينما تبلغ سرعته 16 ماخًا خارج الغلاف الجوي و8 ماخات داخله، في حين يزن رأسه الحربي نحو 1500 كيلوغرام.

المسيّرة «حديد 110»

وفي تطور آخر، أعلنت وكالة «فارس» أن الحرس الثوري استخدم، اليوم، للمرة الأولى المسيّرة الانتحارية «حديد 110»، وهي أول مسيّرة إيرانية تعمل بمحرك نفاث، وتصل سرعتها إلى 517 كيلومترًا في الساعة، وتُعد الأسرع ضمن فئتها في الترسانة الإيرانية، ما يمنحها قدرة عالية على الاقتراب من الأهداف قبل اكتشافها من قبل أنظمة الإنذار المبكر.

وكانت طهران قد كشفت عن هذه المسيّرة لأول مرة في 12 فبراير/شباط 2025.

قوارب ملغومة

وفي سياق متصل، أظهرت تقييمات أولية لمصدرين في أمن الموانئ العراقية أن قاربًا إيرانيًا ملغومًا يُتحكم فيه عن بُعد استُخدم، اليوم الخميس، في هجوم استهدف ناقلة النفط الخام «سونانجول ناميبي»، التي ترفع علم جزر البهاما، أثناء انتظارها في المياه العراقية.

وذكر المصدران أن القارب انفجر بعد اصطدامه بالناقلة، في أول هجوم مسجّل ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة للعراق منذ بدء الضربات الأمريكية على إيران في 28 فبراير/شباط.

من جهتها، قالت قوات الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت أيضًا ناقلة أمريكية في شمال الخليج، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، في مؤشر إلى اتساع رقعة الهجمات البحرية بين الطرفين.

المصدر: الجزيرة نت