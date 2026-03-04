ايران | تصفية خلية لعملاء مسلحين تابعين للعدو الأمريكي – الصهيوني في طهران

اعلنت وزارة الاستخبارات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان عن تصفية خلية لعملاء مسلحين تابعين للعدو الأمريكي – الصهيوني في طهران.

واوضح البيان ان العملاء كانوا يخططون لتنفيذ أوامر أسيادهم المعتدين في طهران، لكن جنود الإمام المهدي (عج) المجهولين في وزارة الاستخبارات تمكنوا من كشفهم واعتقالهم.

واشار البيان الى انه تم ضبط 11 سلاحاً حربياً من نوع كلاشينكوف، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر والمعدات الحربية، ومبالغ مالية باليورو والدولار، وجهاز ستارلينك بحوزة هؤلاء العملاء الإرهابيين.





المصدر: موقع المنار