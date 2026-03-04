الأربعاء   
    بالفيديو | مظاهرات حاشدة في إيران عزاءً وتأكيداً على صمود المواطنين

      شهدت مختلف المحافظات الإيرانية مظاهرات ضخمة وحشوداً كبيرة، تعبيراً عن العزاء وفي الوقت نفسه تحدياً لكل من يراهن على استغلال الإيرانيين لتدمير بلادهم.

      وأكدت الاحتجاجات الشعبية وحدة المجتمع الإيراني وصلابته في مواجهة المؤامرات الخارجية، مع تأكيد التمسك بالاستقرار الوطني وحماية الأرض والمصالح الوطنية، وسط مشاركة واسعة من المواطنين في التعبير عن رفضهم لأي محاولات للنيل من أمن البلاد واستقرارها.

      المصدر: موقع المنار

