القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية تدمر منظومة ‘ثاد’ أمريكية ثانية

دمرت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية منظومة دفاع جوي صاروخي أمريكية ثانية من طراز «ثاد» في منطقة غرب آسيا.

أعلن ذلك الحرس الثوري الاسلامي في بيان له اليوم الثلاثاء موضحا ان المنظومة الأمريكية المضادة للصواريخ «ثاد» أُصيبت بصواريخ دقيقة أطلقتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس، ما أدى إلى إخراجها من الخدمة التشغيلية.

وأشار البيان إلى أن رادار «ثاد» المتمركز في قاعدة الرويس بدولة الإمارات كان قد دُمّر يوم أمس الاثنين.

وأكد البيان أن تدمير هاتين المنظومتين أتاح للقوة الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هامشًا أوسع لإصابة الأهداف بدقة.

المصدر: قناة العالم