الثلاثاء   
   03 03 2026   
   13 رمضان 1447   
   بيروت 01:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    حزب الله: رد المقاومة عمل دفاعي وعلى المعنيين التوجه إلى إيقاف العدوان

      اكد حزب الله أن رد المقاومة الإسلامية على ثكنة عسكرية في الكيان الغاصب هو عمل دفاعي، وهو حقّ مشروع، وعلى المعنيين والمهتمين والمسؤولين أن يتوجهوا إلى إيقاف العدوان كسبب مباشر لكل ما يجري في لبنان.

      وأشار حزب الله في بيان إلى أنه لا يمكن تبرير العدوان المستمر بالذرائع، فالمواجهة حق مشروع، وما قامت به المقاومة الإسلامية هو رد فعل على العدوان لحسابات وطنية بالدرجة الأولى، وحق استجلاب الأمن والاستقرار لأهلنا ومناطقنا على امتداد لبنان.

      وأوضح أنه “منذ خمسة عشر شهرًا والعدوان الإسرائيلي مستمر على لبنان بالقتل والتدمير والتجريف وبكل أشكال الإجرام. ولم تنفع كل التحركات السياسية والدبلوماسية في لجم هذا العدوان وإلزامه بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومستلزماته”.

      وقال حزب الله “حذرنا مرارًا بأن العدوان من دون رد لا يمكن أن تستمر، وعمليات الاغتيال والتدمير لا يمكن أن تستمر، والمطلوب هو وضع حدّ للعدوان بكل الوسائل المتاحة وبالحرارة والتحرك الفعالين”

      المصدر: العلاقات الاعلامية

      مواضيع ذات صلة

      النازحون يفترشون الأرض بين الضاحية وبيروت بانتظار خطة طوارئ فاعلة

      النازحون يفترشون الأرض بين الضاحية وبيروت بانتظار خطة طوارئ فاعلة

      الوزيرة حنين السيد: 29 ألف نازح في مراكز الإيواء جراء العدوان الإسرائيلي

      الوزيرة حنين السيد: 29 ألف نازح في مراكز الإيواء جراء العدوان الإسرائيلي

      عدوان متواصل: غارات عنيفة توسّع رقعة الاستهداف من الضاحية إلى الجنوب والبقاع

      عدوان متواصل: غارات عنيفة توسّع رقعة الاستهداف من الضاحية إلى الجنوب والبقاع