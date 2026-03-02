حماس تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

دانت حركة المقاومة الإسلامية العدوان الصهيوني الغاشم على الأراضي اللبنانية، والذي يُعَدّ تصعيداً خطيراً في سياق الانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق لبنان وسيادته، وامتداداً لاعتداءات الاحتلال الصهيوني المجرم على دول المنطقة وشعوبها.

وقالت حماس “وإذ نحمّل الاحتلال الفاشي المسؤولية الكاملة عن تداعيات جرائمه وسياساته العدوانية، فإننا نؤكّد تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق، وندعو الأمة العربية والإسلامية إلى التكاتف والوحدة، واتخاذ خطوات فاعلة للتصدّي لاعتداءات الاحتلال وجرائمه التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها برمّتها”.

المصدر: وكالة صفا