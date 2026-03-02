الإثنين   
   02 03 2026   
   12 رمضان 1447   
   بيروت 21:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    حماس تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

      دانت حركة المقاومة الإسلامية العدوان الصهيوني الغاشم على الأراضي اللبنانية، والذي يُعَدّ تصعيداً خطيراً في سياق الانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق لبنان وسيادته، وامتداداً لاعتداءات الاحتلال الصهيوني المجرم على دول المنطقة وشعوبها.

      وقالت حماس “وإذ نحمّل الاحتلال الفاشي المسؤولية الكاملة عن تداعيات جرائمه وسياساته العدوانية، فإننا نؤكّد تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق، وندعو الأمة العربية والإسلامية إلى التكاتف والوحدة، واتخاذ خطوات فاعلة للتصدّي لاعتداءات الاحتلال وجرائمه التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها برمّتها”.

      المصدر: وكالة صفا

      مواضيع ذات صلة

      حماس تدين افتتاح قنصلية أميركية داخل مستوطنة بالضفة المحتلة

      حماس تدين افتتاح قنصلية أميركية داخل مستوطنة بالضفة المحتلة

      حماس: تصريحات هاكابي تمثل انحيازا أميركيا لمشاريع التوسع الصهيوني وتهدد أمن المنطقة

      حماس: تصريحات هاكابي تمثل انحيازا أميركيا لمشاريع التوسع الصهيوني وتهدد أمن المنطقة

      حماس تؤكد ضرورة وقف العدوان ورفع الحصار كشرط لأي مسار سياسي لغزة

      حماس تؤكد ضرورة وقف العدوان ورفع الحصار كشرط لأي مسار سياسي لغزة