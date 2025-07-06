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ملايين الزوَّار توافدوا الى كربلاء المقدسة مواساة لأهل بيت النبوة

في العراق، توافدت الحشود المليونية من الزوار من مختلف الجنسيات إلى كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى يوم العاشر من المحرم، في مرقد الإمام الحسين عليه السلام ومرقد أخيه أبي الفضل العباس عليه السلام.

واحتشد محبو الإمام الحسين (ع) بين المرقدين الشريفين غير آبهين بدرجات الحرارة المرتفعة، وذلك مواساة لأهل بيت النبوة عليهم السلام في مصابهم.

ووضعت العتبة الحسينية المقدسة خطة أمنية وتنظيمية متكاملة لتأمين أجواء يوم العاشر مع التركيز على تقديم الخدمات اللازمة للزائرين. وتضمنت الخطة نشر عناصر أمنية متخصصة داخل العتبة ومحيطها، وتفعيل أجهزة كشف المتفجرات، بالإضافة إلى تنسيق مستمر مع الأجهزة الأمنية وقيادة عمليات كربلاء، مع انتشار مفارز للدفاع المدني على أربعة محاور رئيسية بالتعاون مع فرق الإطفاء.

المصدر: موقع المنار