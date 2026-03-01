الأحد   
    الايرانيون يملأون الساحات تنديدا باغتيال الامام الخامنئي ومنادين بالثأر

      هزّ خبر إعلان استشهاد الإمام الخامنئي المشهد العام في ايران، حيث عمّت موجة من الحزن والصدمة المدينتين الرئيسيتين طهران ومشهد، وباقي المدن الايرانية. وافاد مراسلنا ان سيلا بشريا من أبناء الشعب الإيراني في مدينة اصفهان خرج إلى الشوارع والساحات في عزاء عفوي بعد إعلان استشهاد قائد الأمة الإمام السيد علي الخامنئي.
      وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، تدفق المواطنون الإيرانيون إلى شوارع العاصمة طهران، و رفعوا الاعلام الايرانية، وصور الامام الشهيد، و رددوا هتافات منددة بالجريمة، و طالبوا القوات المسلّحة بالانتقام من الأعداء.
      وبالتوازي، عمّت أجواء من الحزن مدينة مشهد المقدسة، و حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. وأظهرت لقطات من داخل الحرم وساحاته الخارجية حشوداً من المواطنين، وقد عبّروا عن الحزن العميق لفقدان القائد الذي قاد دفة البلاد لعقود.

