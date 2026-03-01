الأحد   
    عربي وإقليمي

    مندوب ايران في مجلس الامن: سنواصل ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن النفس حتى انتهاء العدوان

      اكد مندوب إيران في مجلس الامن أمير سعيد ايرواني خلال جلسة للمجلس حول ايران ان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ارتكبا عدوانا غاشما على ايران، ولا مبرر للعدوان الأميركي-الإسرائيلي الذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة.
      وقال المندوب الإيراني في مجلس الأمن ان المندوب الأميركي يحاول تشويه الحقائق وتضليل مجلس الأمن لتبرير الإعتداء على بلادي. واشار الى ان إعلان ترامب ونتنياهو سعيهما تغيير النظام في بلادي دليل على انتهاك سيادتنا.
      وقال سنواصل ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن النفس حتى انتهاء العدوان، و سنواصل استهداف الأصول التي تستخدمها الولايات المتحدة ونعتبر ذلك دفاعا مشروعا عن النفس.

