الإطار التنسيقي العراقي يدين العدوان الأميركي–الإسرائيلي على إيران ويدعو لوقف التصعيد فورًا

أعلن الإطار التنسيقي في بيان صحفي صادر عن الدائرة الإعلامية، يوم 28 شباط 2026، موقفه المبدئي والثابت من العدوان العسكري الذي شنّته الولايات المتحدة و”إسرائيل” على إيران، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية وتهديدًا جسيمًا لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الإطار التنسيقي رفضه القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول، محذرًا من أن منطق القوة لا يمكن أن يحل محل القانون الدولي أو الحوار السياسي. وأوضح البيان أنّ الحروب لم تؤدِّ إلا إلى مزيد من الدمار والاضطراب على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى التحلي بالمسؤولية وتجنّب أي تصعيد جديد.

كما شدّد الإطار على رفض أي خرق للأجواء العراقية أو استخدام الأراضي والسماء العراقية كمنطلق للهجمات، محذرًا من أن استمرار العمليات العسكرية قد يوسّع دائرة الصراع ويعرّض شعوب المنطقة لمخاطر جسيمة ويهدد السلم الإقليمي والدولي.

وختم البيان بدعوة جميع الدول الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، والعودة العاجلة إلى طاولة المفاوضات، واعتماد الحلول الدبلوماسية لمعالجة الخلافات وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حفاظًا على استقرار المنطقة ومنع ويلات صراع جديد.

