الجمعة   
   27 02 2026   
   9 رمضان 1447   
   بيروت 12:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    إصابة فتيين شمال رام الله… وحملة اقتحامات واعتقالات بعدة مدن في الضفة الغربية

      أصيب فتيان، مساء الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق المزرعة الشرقية شمال مدينة رام الله.

      وفي التفاصيل، أفاد شهود عيان بإطلاق جنود الاحتلال النار على فتيين يبلغان من العمر 14 عاما من بلدة سلواد قرب مفترق المزرعة الشرقية، ما أدى إلى إصابة أحدهما في الصدر ووصفت حالته بالخطيرة.

      كما وصفت إصابة الفتى الآخر بالمتوسطة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

      وعن أبرز التطورات في الضفة، ماذا يقول مراسل المنار ديب حوراني؟

      هذا ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة اقتحامات متزامنة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمات لمنازل المواطنين وتفتيشها واعتقال عدد من الشبان.

      وفي بلدة دير الغصون شمال مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان عقب اقتحام البلدة ودهم منازل عائلاتهم. كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على عدد من الشبان في مدينة جنين، عقب توقيف المركبة التي كانوا يستقلونها في منطقة واد عز الدين، بالتزامن مع مداهمة عمارة التركمان في حي الألمانية بالمدينة، دون الإفادة عن اعتقالات.

      وفي محافظة بيت لحم جنوبي الضفة، أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال شاب من مخيم عايدة شمال المدينة، بعد دهم منزل عائلته لساعات.

      وتواصل قوات الاحتلال تصعيد وتيرة الاقتحامات وحملات الاعتقال اليومية في مدن وبلدات الضفة الغربية، مترافقة مع مداهمات للمنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، في إطار سياسة تستهدف مختلف المحافظات وتشمل الفتية والجرحى والعاملين داخل أراضي 48.

      ووفقا للمعطيات الفلسطينية الرسمية، يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9300 أسير، بينهم 66 سيدة و350 طفلا، يعيشون ظروفا استثنائية من القمع.

      دعوات لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الاقصى

      تتواصل الدعوات الفلسطينية والمقدسية لشد الرحال إلى المسجد الاقصى المبارك وتكثيف الرباط في رحابه خلال شهر رمضان المبارك، في ظل تصاعد مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويده وإفراغه من محيطه الفلسطيني وعزله عن عمقه العربي والاسلامي.

      وأكدت جهات مقدسية وناشطون أن الرباط في المسجد الاقصى خلال شهر رمضان يمثل شكلا من اشكال العبادة والثبات، ويسهم في افشال مخططات الاحتلال الرامية إلى فرض وقائع جديدة داخل باحاته، عبر الاقتحامات المتكررة وتقييد وصول المصلين.

      وشددت الدعوات على اهمية التواجد الدائم في باحات الاقصى، وعدم الاكتفاء بالحضور في اوقات الصلوات فقط، بل الحرص على الاعتكاف والمشاركة في الافطارات الجماعية داخل ساحاته، بما يعزز الحضور العربي والاسلامي ويكرس الوجود الفلسطيني في المسجد في مواجهة سياسات الاقصاء والعزل.

      واكدت ان شد الرحال إلى الاقصى في هذا التوقيت يمثل واجبا وطنيا ودينيا، في ظل ما يفرضه الاحتلال من قيود مشددة على بوابات المسجد، ومنع متكرر للمصلين من الوصول إليه، الى جانب حملات الابعاد والاستدعاءات بحق المرابطين والمرابطات.

      وفي السياق ذاته، اطلقت الكتلة الاسلامية في جامعة القدس دعوة للرباط والوفاء، خاطبت فيها طلبتها وابناء القدس للحضور المكثف في المسجد الاقصى خلال الجمعة الثانية من شهر رمضان، مؤكدة اهمية تثبيت الاعتكاف واعمار الساحات والتصدي لمخططات التهويد.

      واشارت الدعوة الى ان الوجود الشعبي المكثف داخل المسجد الاقصى يشكل سدا منيعا امام محاولات الاحتلال فرض وقائع تهويدية جديدة، ويعزز صمود المقدسيين في وجه سياسات التضييق والاستهداف الممنهج للمكان والمصلين.

      ويتعرض المسجد الاقصى لاقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، في وقت يواصل فيه الاحتلال منع اعداد كبيرة من الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، واصدار قرارات ابعاد بحق المئات منهم، في محاولة لتفريغ الاقصى من رواده وفرض واقع جديد في باحاته.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      مستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد شمالي الضفة الغربية

      مستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد شمالي الضفة الغربية

      تقرير مصور | تصاعد اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

      تقرير مصور | تصاعد اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

      دوجاريك: نحو 5 آلاف فلسطيني نزحوا جراء اعتداءات المستوطنين في الضفة

      دوجاريك: نحو 5 آلاف فلسطيني نزحوا جراء اعتداءات المستوطنين في الضفة