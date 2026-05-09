تهجير نحو 40 ألف فلسطيني في الضفة منذ بداية 2025 مع تصاعد الاستيطان وهدم المنازل

كشف تقرير أممي عن تصاعد موجات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في ظل توسيع الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاستيطان وهدم المنازل.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات صحفية نقلاً عن تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، إن قرابة 40 ألف شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ بداية العام 2025 وحتى اليوم، جراء الممارسات الإسرائيلية.

وبيّن أن عمليات هدم المنازل التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية خلال الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو الجاري، أدت إلى نزوح 42 فلسطينياً، بينهم 24 طفلاً.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين، الذين يشنون هجمات تحت حماية الجيش، يواصلون اعتداءاتهم في مختلف مدن الضفة الغربية، مؤكداً أن هجمات المستوطنين تستهدف “الفلسطينيين وممتلكاتهم، الذين هم السكان الأصليون للمنطقة”.

وفي سياق متصل، كان تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في آذار/مارس الماضي قد كشف عن تهجير أكثر من 36 ألف فلسطيني خلال عام واحد، نتيجة تسريع الاحتلال الإسرائيلي عمليات التوسع الاستيطاني وتصاعد العنف من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين.

ووثق التقرير الأممي، الذي يغطي فترة تمتد 12 شهراً حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، 1732 حادثة عنف من قبل المستوطنين، أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات.

ومع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كثف الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته الرامية إلى ضم الضفة الغربية، لا سيما عبر هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، وسط تنديد عربي ودولي.

كما صعّد الاحتلال عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، عبر اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخدام مفرط للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2024 نحو 770 ألف مستوطن، موزعين على أكثر من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، بحسب تقارير فلسطينية.

