القائم بالأعمال الروسي في وارسو: نحو 10 آلاف جندي أمريكي يتمركزون في بولندا

صرح القائم بالأعمال الروسي في وارسو أندريه أورداش بأن نحو 10 آلاف جندي أمريكي يتمركزون في بولندا حاليا.

وأشار أورداش إلى أنه “بحسب المعلومات المتاحة، يبلغ إجمالي عدد القوات الأمريكية في بولندا نحو 10 آلاف جندي، معظمهم منتشرون بنظام التناوب”.

وأوضح أنه بحلول عام 2025 “لم يكن هناك أي زيادة ملحوظة في الوجود العسكري الأمريكي في بولندا”.

وأضاف: “في الوقت نفسه، لا تنوي واشنطن تقليص هذا الوجود، بحسب ما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع الرئيس البولندي ناووركي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس”.

وأضاف أورداش: “تنتشر مجموعة مدرعة أمريكية قوامها ما بين 3500 و4000 جندي في غرب البلاد، ويتمركز أكثر من 4000 جندي أمريكي في منطقة جيشوف جنوب غرب البلاد، كما تنتشر كتيبة تكتيكية، بمشاركة أمريكية، في ميدان تدريب أورزيس شمال شرق البلاد، ويقع مركز قيادة متقدم لمقر قيادة الفيلق الخامس الأمريكي بشكل دائم في بوزنان، وتتمركز طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-22 رابتور في لاسك، جنوب غرب وارسو”.

وختم أورداش قائلا: “في ريدزيكوفو شمال البلاد، تم تدشين قاعدة لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي الخاضع لسيطرة القيادة الأوروبية الأمريكية في نوفمبر 2024″، ووفقا له فإن القوات الأمريكية على الأراضي البولندية تعد “جزء من هياكل حلف شمال الأطلسي المختلفة”.

