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بالفيديو | كربلاء.. حيث تنحني الأرواح وتبكي القلوب في حضرة العشق الحسيني

تشهد مدينة كربلاء المقدسة توافد ملايين المسلمين من داخل العراق وخارجه لإحياء ليلة ويوم العاشر من محرم، ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (عليه السلام) في واقعة الطف عام 61 هـ، وسط أجواء يخيّم عليها الحزن والمواساة بمصاب آل بيت النبوة (عليهم السلام).

وتبلغ ذروة الزيارة المليونية يوم غدٍ الأحد، حيث يتجه الزائرون إلى مرقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)، في وقت تمتلئ فيه الطرقات بمواكب العزاء وزوار الركب الحسيني، في مشهد تعبّق فيه الأرواح بالتلاحم الروحي والإيماني.

وفي مشهد مهيب يعكس عمق الولاء والوفاء، تحتشد جموع المعزين القادمة من مختلف المحافظات العراقية والدول الإسلامية، مجسدةً روح التضحية والفداء التي حملها الإمام الحسين (عليه السلام)، ومرددة نداء “لبيك يا حسين” في مواكب عزاء تمتد على طول الطرق المؤدية إلى العتبتين المقدستين.

هي كربلاء إذًا، حيث لا تُطفأ شموع الحزن، وحيث يجدد الأحرار بيعتهم في كل عام، مؤكدين أن الدم لا يزال يكتب تاريخ العزّة، وأن الحسين (عليه السلام) لا يُنسى، ما دامت هناك قلوب تنبض بالإيمان.

واستعدادًا لهذا الحدث المهيب، أعلنت العتبة الحسينية المقدسة تنفيذ خطة أمنية وخدمية متكاملة، شملت نشر أكثر من ألفي كاميرا مراقبة مزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نشر مفارز للدفاع المدني وتعزيز التنسيق مع القوات الأمنية لتأمين الزائرين وخدمتهم على مدار الساعة.

وفي النجف الأشرف، رفعت العتبة العلوية حالة التأهب القصوى، واستنفرت كوادرها لاستقبال المواكب المعزية والجماهير الوافدة إلى مرقد الإمام علي (عليه السلام). وشملت الاستعدادات تقديم آلاف الوجبات الغذائية يوميًا، وتوزيع مياه الشرب، وتوفير خدمات طبية وإسعافية بالتعاون مع دائرة صحة النجف وفرق تطوعية.

وتتواصل في العتبات المقدسة مراسم العزاء العاشورائي، فيما تستمر الجهود لضمان أعلى درجات التنظيم والانسيابية في حركة الزائرين، وسط أجواء إيمانية تعبّر عن التمسك بنهج الإمام الحسين (عليه السلام) وتجدد العهد بمبادئه الخالدة.

المصدر: موقع المنار