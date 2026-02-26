طلاب من جامعة أوسلو مؤيدون لفلسطين يقطعون خطاب رئيسة بنك النرويج المركزي

ذكرت صحيفة “يونيفرسيتاس” النرويجية أن طلابا من جامعة أوسلو قطعوا خطاب رئيسة بنك النرويج المركزي إيدا وولدن باش، وذلك من خلال تظاهرة وهتافات مؤيدة للفلسطينيين.

ووفقا للصحيفة، كان من المقرر أن تلقي فولدن باش خطابها السنوي أمام طلاب جامعة أوسلو يوم الأربعاء. وبعد وقت قصير من بدء الفعالية، تجمع نحو 50 طالبا خارج مبنى الجامعة حاملين لافتات تطالب صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، المعروف أيضا باسم “صندوق النفط”، بالتوقف عن العمل مع الشركات التي تستثمر في إسرائيل. وجرت الإشارة إلى أن البنك المركزي يدير أصول صندوق التقاعد الحكومي، وفولدن باش، بصفتها رئيسة البنك المركزي، تعتبر كذلك عضوا في مجلس إدارة الصندوق.

وبحسب الصحيفة، أشرفت على تنظيم الفعالية الاحتجاجية منظمة “طلاب من أجل فلسطين”… وبعد عشر دقائق من بدء خطابها، اضطرت رئيسة البنك المركزي إلى قطع خطابها ومغادرة المكان. بحسب الصحيفة.

ونوهت الصحيفة بأن النشطاء كانوا يحملون لافتات عليها شعارات مؤيدة للفلسطينيين. وذكرت أن حراس الأمن ورئيس الجامعة ناشدوا المتظاهرين التهدئة دون جدوى.

وقالت رئيسة البنك المركزي في تعليق للصحيفة: “أما بالنسبة لصندوق المعاشات التقاعدية الحكومي، الذي يديره بنك النرويج، فإن الاستثمارات تتم وفقا لقرارات السلطات السياسية وتفويض وزارة المالية”.

في آب / أغسطس عام 2025، أعلن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي عن بيع جزء من استثماراته لشركات إسرائيلية.

وأشار بيان صحفي صادر عن الصندوق إلى أنه قرر قبل أسبوع إنهاء عقود مع مديري استثمار في إسرائيل.

وأكد الصندوق أن ثلاثة من مديريه كانوا شركات إسرائيلية. وفي وقت لاحق، صرّح وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، بأنه لا ينبغي للصندوق الاحتفاظ بأصول تساهم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية