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   23 محرم 1448   
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    تقارير مصورة

    مشهد المقدسة تستعد للمحطة الأخيرة من مراسم تشييع ودفن السيد علي الخامنئي

    المصدر: موقع المنار

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