    عربي وإقليمي

    الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الضفة المحتلة

    واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

    وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا، مساء الأربعاء، خلال اقتحامها بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله بالضفة المحتلة.

    وأفادت مصادر فلسطينية بأن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية، وداهمت عدة محال تجارية، وأوقفت مركبات في وسط البلدة وفتشتها ودققت في هويات المواطنين، وسيّرت دوريات راجلة في شوارع البلدة، قبل أن تعتقل الشاب أسيد الريماوي”.

    من جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

    وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة البوابة، وسيّرت دوريات راجلة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع في المنطقة، دون أن يُبلَّغ عن إصابات”.

    المصدر: وكالة وفا

