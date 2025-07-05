لبنان

تصعيد صهيوني جنوبًا: شهيد وجريحان في سلسلة غارات بالطائرات المسيّرة

سجّل الجنوب اللبناني اليوم تصعيدًا في وتيرة الاعتداءات الصهيونية، تمثّل بتنفيذ ثلاث غارات متفرقة بالطائرات المسيّرة استهدفت مناطق سكنية ومدنية، وأسفرت عن سقوط شهيد وجريحين.

واستهدفت غارة صهيونية سيّارة في بلدة شقرا في بنت جبيل أدّت وفق وزارة الصحية في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح بليغة استدعت نقلهما إلى العناية المركزة.

وأغارت مسيرة معادية على سيارة في منطقة منطقة صف الهوا في بنت جبيل ما أدى الى سقوط شهيد.

كما استهدفت غارة من مسيرة معادية منزلا في شبعا، ما أدى الى وقوع إصابات.

وتم نقل شخص بحالة الخطر، بعد الغارة على المنزل، وكانت في داخله عائلة ( م.ب.د )، بواسطة فرق إسعاف الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن الغارة الإسرائيلية أدت إلى إصابة مواطن بجروح في شبعا.

المصدر: موقع المنار + مواقع