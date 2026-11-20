المستشار الأعلى لقائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة العميد بلالي: القوات المسلحة في حالة جهوزية كاملة وأصابعها على الزناد وتنتظر أي خطأ في الحسابات أو حماقة يرتكبها العدو