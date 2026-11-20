إقالة مدير الأمن السيبراني الأميركي بعد الأعطال التقنية ورئيسة قسم المعلومات في وزارة الدفاع تتولى مهامه موقتًا

أفاد مصدر مقرب من البيت الابيض أن مدير الأمن السيبراني الوطني شون كيرنكروس أقيل من منصبه، وذلك في أعقاب سلسلة من الأعطال التقنية الواسعة التي شهدتها الولايات المتحدة وتزايد المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بحسب “فرانس برس”. وأوضح المصدر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعم قرار الإقالة بالكامل، مبررا ذلك بأن كيرنكروس يفتقر إلى المؤهلات اللازمة.



ولفت إلى أن كيرستين ديفيز، التي تشغل حاليا منصب رئيسة قسم المعلومات في وزارة الدفاع، ستتولى مهامه بصفة موقتة، مشيرا إلى أنها تمتلك مؤهلات أكثر ملاءمة، كما أنها تحظى بموافقة مجلس الشيوخ.



وشهدت الولايات المتحدة خلال الأيام والأسابيع الأخيرة أعطالا تقنية كبرى أدت إلى توقف الملاحة الجوية وخدمات الاتصالات والتجارة الإلكترونية، كما طالت هذه الأعطال شبكة اتصالات داخلية سرية للغاية تابعة لوكالة الأمن القومي.



وهنأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ديفيز عبر منشور على منصة “اكس” قال فيه: “تهانينا للمديرة الجديدة للأمن السيبراني الوطني كيرستن ديفيز. أتطلع إلى العمل معا لتعزيز الأمن السيبراني لأميركا”.

المصدر: فراس نرس