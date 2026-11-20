المستشار الأعلى لقائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية: العدو يسعى لإبقاء المواطنين في حالة من الارتباك والقلق

قال المستشار الأعلى لقائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية، العميد بلالي ان:”القوات المسلحة في حالة جهوزية كاملة، وأصابعها على الزناد، وتنتظر أي خطأ في الحسابات أو حماقة يرتكبها العدو”.

واضاف:”إن القوات المسلحة والميدان والجهاز الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يقفون جنباً إلى جنب”.

وتابع:”إن إثارة الخلافات والتخريب المتبادل وإضعاف بعضنا بعضاً لا تؤدي إلا إلى الإضرار بالمصالح الوطنية”.

وقال:”يسعى العدو، من خلال نشر روايات متناقضة وأخبار متضاربة، إلى إبقاء المواطنين في حالة من الارتباك والقلق”.

المصدر: مواقع