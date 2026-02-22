الأحد   
    باكستان تشن غارات على مواقع لمسلحين في أفغانستان وتضرب “أهدافا انتقائية” ومحددة

      أعلنت باكستان أنها شنت غارات استهدفت مخابئ لمسلحين على طول الحدود مع أفغانستان، في عملية وصفتها بأنها “انتقائية ومبنية على معلومات استخباراتية” دقيقة ضد معسكرات حركة “طالبان”.

      وكتب وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله ترار على منصة “إكس” أن الجيش نفذ عمليات ضد سبعة معسكرات للمسلحين، كما استهدف جماعة تابعة لتنظيم “داعش” في المنطقة الحدودية. ولم تقدم إسلام آباد أي تفاصيل دقيقة عن المناطق المستهدفة أو نتائج الضربات.

      وتأتي هذه الغارات بعد أشهر من ضربات مماثلة شنتها باكستان في عمق الأراضي الأفغانية خلال تشرين الاول / أكتوبر الماضي، استهدفت مخابئ للمسلحين. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الأفغانية على العملية الجديدة.

      المصدر: روسيا اليوم

