“المؤتمر الشعبي” دان العدوان الصهيوني على لبنان

ندد “المؤتمر الشعبي اللبناني”، في بيان له السبت، “بالعدوان الصهيوني المتواصل على لبنان، والمجازر التي ارتكبها أمس في البقاع ومخيم عين الحلوة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عشرات الجرحى، بينهم نساء وأطفال”.

ولفت المؤتمر إلى أن “العدو الصهيوني لم يراعِ حتى حرمة شهر رمضان المبارك وصيام اللبنانيين، وهذا ليس غريبًا على مجرمين إرهابيين متحررين من الأخلاق والقيم ويتغذون على الحقد والكراهية والوحشية، لكن أن يبقى المجتمع الدولي متفرجًا على هذا الإجرام الصهيوني، وأن تبقى الحكومة اللبنانية أسيرة العجز والشلل، فهذا أمر لم يعد يستطيع أحد تحمله، وبخاصة البيئة المستهدفة بالعدوان ومعها كل من يرى في الكيان الصهيوني عدوًا”.

وطالب المؤتمر “السلطة اللبنانية، وبخاصة الحكومة، بأن تنفض عنها غطاء العجز، وتتوجه إلى الدول العربية والإسلامية ومنظماتها، وإلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة ومؤسساتها، بتحرك دبلوماسي عاجل يقوده رئيس الحكومة، لإرغام الكيان الصهيوني على الالتزام التام بالقرارات الدولية، ومنها القرار 1701 واتفاق وقف النار، ومعاقبة الإرهابيين الصهاينة على جرائمهم أمام المحاكم الدولية”، ودعا “اللبنانيين إلى الوحدة والوقوف صفًا واحدًا ضد الإجرام الصهيوني، ونبذ وإدانة أي صوت يبرر العدوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام