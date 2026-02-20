قوى الأمن: توقيف موظف أمّن سرق مسدسا من سيارة مركونة بموقف في جل الديب

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان لها الجمعة، عن توقيف موظف أمّن سرق مسدسًا من سيارة مركونة في موقف في منطقة جلّ الدّيب قرب العاصمة بيروت.

وقال البيان إنه “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما السرقة من داخل السيارات المركونة على جانب الطرقات، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول على متن دراجة آلية، بتاريخ 2-2-2026، بسرقة مسدس حربي من داخل سيارة مركونة في موقف عام في محلّة جلّ الدّيب”.

وأضاف البيان “على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، وخلال فترة زمنية وجيزة، تمكّنت من تحديد هويته، وهو موظف بإحدى شركات الأمن، يُدعى م. ش. (مواليد عام 2001، لبناني)”، وتابع: “من خلال عملية رصد ومراقبة دقيقة، وبأقل من مدة ساعة، تمكّنت دوريّة من الشعبة من توقيفه في محلّة جلّ الدّيب”.

ولفت البيان إلى أنه “بتفتيش الموقوف، تم ضبط المسدس المسروق مع ممشط و14 طلقة، ومسدس تركي بداخله ممشط فارغ، وهاتف خلوي”، وتابع: “بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عملية سرقة المسدس من داخل السيارة”، وأضاف: “أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام