الولايات المتحدة تعترف بتفوق القوات الروسية على القوات الأوكرانية

أشار تقرير مشترك لمفتشي البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى أن القوات الروسية تحافظ على تفوقها القتالي على الجيش الأوكراني، الذي يعاني من نقص في الأفراد والمعدات.

وجاء في تقرير المفتشين العامين للثلاثة جهات: “تحافظ القوات الروسية على التفوق العام في العمليات القتالية على القوات المسلحة الأوكرانية، التي لا تزال تعاني من نقص في الأفراد والمعدات”.

وأكد مؤلفو التقرير أن القوات الأوكرانية لم توقف تقدم القوات الروسية، مشيرين إلى أن القوات الأوكرانية “مستنزفة بشكل كبير ولا تزال غير مستعدة جيدًا للتعامل مع الهجمات التكتيكية للقوات الروسية”، وفقًا لمصادرهم في إدارة الاستخبارات التابعة للبنتاغون.

وأشار التقرير إلى أن الدفاع الصاروخي الأوكراني يعتمد على الإمدادات الدولية.

وجرت المفاوضات في جنيف يومي 17 و18 شباط / فبراير الجاري، وترأس الوفد الروسي في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي.

وفي ختام اليوم الثاني من المفاوضات، أشار ميدينسكي إلى أن النقاشات “كانت صعبة، لكنها مهنية”، كما أعلن عن عقد جولة جديدة في المستقبل القريب.

المصدر: وكالة سبوتنيك