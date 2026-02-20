أوربان يدعو قادة أوروبا لاستئناف الحوار مع روسيا و”كسر الجمود”

قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إن الوقت قد حان لكي تقوم أوروبا بإطلاق الحوار مع روسيا و”كسر الجمود” في العلاقات بين الطرفين.

وشدد رئيس وزراء هنغاريا على ضرورة أن يقوم بذلك زعيم دولة أوروبية كبرى.

وأضاف أوربان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع “مجلس السلام” في واشنطن: “يجب على أحد القادة الأوروبيين البارزين، الفرنسي أو الإيطالي أو الألماني، أن يتولى مهمة كسر الجمود، وذلك بالتنسيق مع الآخرين. يجب عليه القول إن الوقت قد حان، وأن أوروبا ستتفاوض الآن مباشرة مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين). إذا حدث ذلك، فسنقطع خطوة نوعية نحو الأمام”.

وذكّر رئيس الوزراء الهنغاري بأنه “كان ومنذ فترة طويلة جدا، على مدى أكثر من عامين، وربما حتى ثلاثة أعوام”، يقترح أن تستأنف أوروبا الحوار المباشر مع روسيا إذا كانت لا تريد “أن تُستبعد من تسوية النزاع في أوكرانيا وإذا كانت ترغب فعلا بتشكيل نظام أمني أوروبي ما بعد الحرب”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية