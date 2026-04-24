بيسكوف: الاتحاد الأوروبي سيعوض “التآكل” في الناتو من خلال تطوير سياسة أمنية خاصة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن أوروبا ستعوض قدرا معينا من “التآكل” داخل حلف “الناتو” من خلال إنشاء هويتها الخاصة في مجال الأمن.

وأضاف بيسكوف للقناة الأولى الروسية: “روسيا معلن أنها خصم لأوروبا. إلى جانب الناتو، تعمل أوروبا الآن بخطوات متسارعة على تطوير بعدها الخاص في السياسة العامة في مجال الأمن. في الواقع، الأمر يسير نحو كونهم، إذا جاز التعبير، سيعوضون بعض التآكل داخل الناتو بتكوين هويتهم الخاصة في مجال الأمن”.

وتابع بيسكوف “على خلفية كل هذه العمليات، سيتم إعلان روسيا كخصم مرة أخرى”.

يذكر أن ألمانيا اعتمدت رسميا في وقت سابق استراتيجية عسكرية، حيث ورد في الوثيقة هدف بناء أقوى جيش في أوروبا بحلول عام 2039، كما تم تحديد روسيا في الاستراتيجية باعتبارها “التهديد الرئيسي”.

المصدر: روسيا اليوم