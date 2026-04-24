الشيخ عكرمة صبري يحذر من تصاعد اقتحامات الأقصى ومحاولات تغيير واقعه

حذّر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من تصاعد اقتحامات المستوطنين، مؤكدًا أن “الاحتلال يستغل المناسبات الدينية لتنفيذ مخططات تهدف إلى تغيير الواقع القائم في المسجد”.

وأوضح صبري أن “الاقتحامات المتكررة، وما يرافقها من ممارسات استفزازية، تأتي في إطار فرض وقائع جديدة داخل باحات الأقصى”، لافتًا إلى أنها “تتزامن مع ما يُسمّى يوم الاستقلال وفق التقويم العبري”.

وأشار إلى أن “المستوطنين يؤدون طقوسًا تلمودية ويرفعون أعلام الاحتلال داخل المسجد، إلى جانب ممارسات صاخبة، في محاولة لفرض طابع جديد على المكان المقدس”.

وكان المسجد الأقصى قد شهد اقتحام أكثر من 1250 مستوطنًا بحماية قوات الاحتلال، تخلله أداء صلوات علنية ورقصات داخل باحاته، إضافة إلى رفع علم الاحتلال أمام قبة الصخرة، في تصعيد متواصل يستهدف هوية المسجد.

المصدر: موقع المنار+الصحافة الفلسطينية