الجمعة   
   24 04 2026   
   6 ذو القعدة 1447   
   بيروت 10:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الشيخ عكرمة صبري يحذر من تصاعد اقتحامات الأقصى ومحاولات تغيير واقعه

    حذّر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من تصاعد اقتحامات المستوطنين، مؤكدًا أن “الاحتلال يستغل المناسبات الدينية لتنفيذ مخططات تهدف إلى تغيير الواقع القائم في المسجد”.

    وأوضح صبري أن “الاقتحامات المتكررة، وما يرافقها من ممارسات استفزازية، تأتي في إطار فرض وقائع جديدة داخل باحات الأقصى”، لافتًا إلى أنها “تتزامن مع ما يُسمّى يوم الاستقلال وفق التقويم العبري”.

    وأشار إلى أن “المستوطنين يؤدون طقوسًا تلمودية ويرفعون أعلام الاحتلال داخل المسجد، إلى جانب ممارسات صاخبة، في محاولة لفرض طابع جديد على المكان المقدس”.

    وكان المسجد الأقصى قد شهد اقتحام أكثر من 1250 مستوطنًا بحماية قوات الاحتلال، تخلله أداء صلوات علنية ورقصات داخل باحاته، إضافة إلى رفع علم الاحتلال أمام قبة الصخرة، في تصعيد متواصل يستهدف هوية المسجد.

    المصدر: موقع المنار+الصحافة الفلسطينية

