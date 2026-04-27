تقارير مصورة | قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل عشرات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وتنفذ حملة مداهمات واسعة.

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الاثنين، والد أسير محرر واحتجزت نحو 30 فلسطينيا من مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا ودهمت منزل الأسير المحرر أشرف عمار واعتقلت والده للضغط عليه لتسليم نفسه. وأكدت المصادر أن جيش العدو اقتحم إحدى البنايات السكنية وطرد سكانها، وحوّلها إلى ثكنة عسكرية، إلى جانب اعتقال نحو 30 مواطنا من مخيم قلنديا.

وأظهرت مشاهد نشرتها منصات فلسطينية، قوات الاحتلال وهي تقتاد شبانا فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، حيث شنت حملة اعتقالات. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أحد من اعتقلهم جيش الاحتلال في مخيم قلنديا هو الأسير المحرر عرفات يعقوب. وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صام زبلح، وعمري دياب بعد مداهمة منزلهما في المدينة وتخريب محتوياته، كما دهمت قوات الاحتلال منزل الأسير وعد فتح الله الهمشري في الحي الشرقي بالمدينة.

أما في نابلس، فقد أفادت مصادر أمنية ومحلية بأن الاحتلال اقتحم مناطق وشوارع عديدة في المدينة، وبلاطة البلد شرقا، ومخيم العين غربا، ودهم منازل وفتشها وعبث بمحتوياتها، كما اعتقلت عددا من الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال ايضاً شابين من بلدة الرام شمال القدس وأغلقت مداخل البلدة، ومنعت حركة الدخول والخروج من البلدة.

المصدر: موقع المنار