السفير الإيراني في موسكو: ملتزمون بالدبلوماسية رغم غياب جدية الطرف الآخر

أكد السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي أن “طهران التزمت بالدبلوماسية خلال فترة وقف إطلاق النار، رغم ما وصفه بغياب الجدية لدى الطرف الآخر للتوصل إلى اتفاق مستدام”، مشددًا على أن “بلاده تسعى إلى حل طويل الأمد للأزمة”.

وخلال كلمة له في موسكو بمناسبة يوم الجيش الإيراني، أشار جلالي إلى أن “الولايات المتحدة والكيان الصهيوني “لم يحققا أهدافهما” من الحرب، معتبرًا أن “صمود القوات المسلحة ودعم الشعب شكّلا عاملًا حاسمًا في مواجهة العدوان”.

ووصف الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية وبنى تحتية بأنها انتهاك للقانون الدولي، لافتًا إلى سقوط آلاف الضحايا، بينهم أطفال، في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وأكد السفير الإيراني أن بلاده واصلت الرد على الهجمات حتى اللحظة الأخيرة، ما أدى إلى قبول الطرف الآخر بشروط وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن “وحدة الداخل الإيراني لعبت دورًا أساسيًا في تحقيق هذا الصمود”.

وفي السياق، أشاد جلالي بمواقف كل من روسيا والصين الداعمة لإيران، لا سيما استخدامهما حق النقض في مجلس الأمن الدولي، معتبرًا ذلك خطوة في مواجهة الأحادية الأميركية.

وختم بالتأكيد على أن “إيران ستواصل مسارها الدبلوماسي، مع التمسك بحقها في الدفاع عن سيادتها واستقلالها”.

المصدر: وكالة إرنا