حماس تؤكد ضرورة وقف العدوان ورفع الحصار كشرط لأي مسار سياسي لغزة

علّقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على انعقاد جلسة مجلس السلام الخاصة بقطاع غزة في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً أن أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقَش بشأن القطاع ومستقبل الشعب الفلسطيني يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان، ورفع الحصار، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

وأشارت الحركة إلى أن انعقاد الجلسة في ظل استمرار جرائم الاحتلال وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار يفرض على المجتمع الدولي والأطراف المشاركة اتخاذ خطوات عملية تُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، والشروع الفوري في إعادة الإعمار.

ودعت حماس الأطراف الدولية والوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم في ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومنع الاحتلال من تعطيل الاستحقاقات الإنسانية والسياسية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم.

وأكدت الحركة أن أي جهد دولي حقيقي لتحقيق الاستقرار في غزة يجب أن يرتكز على معالجة جذور المشكلة المتمثلة بالاحتلال، وإنهاء سياساته العدوانية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كاملة غير منقوصة.

المصدر: موقع حماس