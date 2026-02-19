الجيش الروسي يوسع سيطرته في زابوروجيه

أعلن الخبير العسكري أندريه ماروتشكو أن القوات الروسية تواصل توسيع منطقة سيطرتها بشكل منهجي في قطاع زاليزنيتشني – تسفيتكوفوي بمقاطعة زابوروجيه، غرب بلدة غوليايبولي.

وقال ماروتشكو لوكالة “تاس” الروسية “تأكدت تخميناتي حول ورود أنباء إيجابية وشيكة غرب غوليايبولي في بيان وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي: يعمل عسكريونا في قطاع زاليزنيتشني – تسفيتكوفوي، ويطورون النجاح، ويعملون أيضا في اتجاه بلدة فيرخنيا تيرسا. ونتيجة لهذه الإجراءات الإيجابية، تم تحرير بلدة كرينيتشنويه، حيث يتطور الوضع الإيجابي باستمرار”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في 18 فبراير، عن تحرير بلدة كرينيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه، إلى جانب فرض السيطرة على بلدة خاركيفكا في مقاطعة سومي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات من مجموعة قوات “الشمال” فرضت سيطرتها على بلدة خاركيفكا في مقاطعة سومي بفضل عملياتها النشطة، فيما تم تحرير بلدة كرينيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه بفضل عمليات وحدات من مجموعة قوات “الشرق” التي واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو.

الجيش الروسي يوسع سيطرته في زابوروجيه

أعلن الخبير العسكري أندريه ماروتشكو أن القوات الروسية تواصل توسيع منطقة سيطرتها بشكل منهجي في قطاع زاليزنيتشني – تسفيتكوفوي بمقاطعة زابوروجيه، غرب بلدة غوليايبولي.

وقال ماروتشكو لوكالة “تاس” الروسية “تأكدت تخميناتي حول ورود أنباء إيجابية وشيكة غرب غوليايبولي في بيان وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي: يعمل عسكريونا في قطاع زاليزنيتشني – تسفيتكوفوي، ويطورون النجاح، ويعملون أيضا في اتجاه بلدة فيرخنيا تيرسا. ونتيجة لهذه الإجراءات الإيجابية، تم تحرير بلدة كرينيتشنويه، حيث يتطور الوضع الإيجابي باستمرار”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في 18 فبراير، عن تحرير بلدة كرينيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه، إلى جانب فرض السيطرة على بلدة خاركيفكا في مقاطعة سومي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات من مجموعة قوات “الشمال” فرضت سيطرتها على بلدة خاركيفكا في مقاطعة سومي بفضل عملياتها النشطة، فيما تم تحرير بلدة كرينيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه بفضل عمليات وحدات من مجموعة قوات “الشرق” التي واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو.

المصدر: وكالة تاس الروسية